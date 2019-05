Conciertos

Wyoming y los Insolventes El televisivo Wyoming deleteitará al público gijones con su banda de rock

Wyoming y los Insolventes es el nombre de la banda con la que José Miguel Monzón, más conocido por todos como El Gran Wyoming, da rienda suelta a su verdadera pasión en la vida: tocar música rock en directo. Una noche de Rock and Roll con el presentador más divertido y carismático de la TV, en la que deleitará al público con su faceta de músico, menos conocida pero no por ello menos divertida. Humor y música en una noche inolvidable. Wyoming y Los Insolventes estarán en la Sala Acapulco de Gijón el viernes 17 de mayo de 2019 a las 22.00h (apertura de puertas a las 21.00h), ofreciendo un concierto épico.

El cuarteto integrado por José Miguel Monzón (El Gran Wyoming) y Miguel Ángel Ariza, José Alberto Solís y Luis de Diego (Los Insolventes) se forma en el año 2008 y tiene como único fin el crear un estado de enajenación mental entre el público asistente a sus directos que haga que esa gente no pueda olvidar nunca semejante espectáculo musical. Los conciertos de Wyoming y los Insolventes son mucho más que un show musical: ¡son una auténtica fiesta de Rock and Roll!

Wyoming se mete de lleno en un repertorio cargado de las canciones que han marcado su vida a lo largo de los años, lo que le permite presentar el espectáculo casi de manera didáctica haciendo un recorrido a través de la historia del rock and roll desde los años 50, con canciones de Chuck Berry o Buddy Holly, hasta el siglo XXI con temas de Jet o Smash Mouth, pasando por un repertorio lleno de clásicos del rock de todos los tiempos, sin olvidar nuestra querida patria con éxitos de los Bravos, Rosendo o Siniestro Total.

Un show enérgico, hiper-vitaminado y realmente divertido. Una lección de buen rock ‘n’ roll, apto para todos los público