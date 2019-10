Teatro

'Un cuerpo propio' La actriz y dramaturga avilesina afincada en Madrid, Ximena Vera, pone en escena la realidad de la prostitución en una historia tejida a través de los testimonios reales de mujeres que han colaborado con la autora

El teatro como espejo de la realidad, como instrumento para arrojar luz sobre los lugares más sombríos de la sociedad, vanguardista y valiente, es una de las señas de identidad de la programación de escenAvilés. Así, el primer estreno nacional de la temporada del ciclo de octubre a diciembre da voz a las mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual. Se trata de "Un cuerpo propio", que dentro de la sección "Hecho en Asturias", se podrá ver en el Teatro Palacio Valdés el jueves 17 de octubre, a las 20.15 horas.



"Un cuerpo propio" es la última creación de la dramaturga, directora y actriz avilesina afincada en Madrid Ximena Vera. Un proyecto de teatro documental que cuenta con el firme apoyo de la concejalía de Cultura de Avilés, y que ha recibido el respaldo y la financiación del programa "Art for Change", de la Fundación La Caixa, por el cual el arte y la cultura se convierten en herramientas para la mejora social, especialmente en colectivos vulnerables.



Ximena Vera recoge experiencias reales de mujeres víctimas de la explotación sexual con las que ha trabajado en diferentes talleres en una exploración creativa, y les abre la puerta a compartirlas con todos. Sobre el escenario se podrán escuchar los puntos de vista de las mujeres que han podido liberarse del yugo prostituyente, y también las motivaciones de los hombres que compran sus "servicios".



El elenco lo integran actrices no profesionales, mujeres que han sobrevivido a la trata y el tráfico de seres humanos, y voluntarias y trabajadoras de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, que tiene en Avilés una de sus sedes nacionales), que ha prestado su apoyo desde un primer momento al proyecto. Junto a ellos, los músicos Beatriz Mayo Mangue y Ángel Novoa pondrán música en directo.



Un conjunto que aúna teatro físico, testimonios reales e inclusión social, que da al espectador de bruces con un mundo tan cercano como intencionalmente oculto. Un espacio para la reflexión y la participación, a partir de experiencias vitales traumáticas, y que asimismo consigue rescatar "narrativas biográficas llenas de resiliencia y superación", en palabras de Ximena Vera.



Como dice la autora, "la explotación sexual sigue siendo una realidad socialmente ignorada que esconde el drama de cientos de miles de mujeres atrapadas en la prostitución, y paralelamente, el imaginario colectivo en torno a este hecho social se construye desde narrativas masculinas que minimizan y dulcifican los horrores".



No es la primera vez que una obra creada por Ximena Vera se representa en el Teatro Valdés. En el 2016 protagonizó "Nobilmente", un texto propio basado en la biografía de la violonchelista británica Jacqueline du Pré, que puso en marcha con su propia productora, Up-a-tree Theatre, con la que también propone "Un cuerpo propio". Asimismo, el pasado mes de septiembre participó con una performance en la ciudad en el "Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres".