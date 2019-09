Fiestas

Noreña celebra las fiestas del Ecce homo con un amplio programa

Noreña Lugar. Noreña

Fecha. Desde el 5 de septiembre de 2019

al 21 de septiembre de 2019

Hora.



Jueves 5

21:30 h.TRASLADO PROCESIONAL DE LA IMAGEN DEL ECCE-HOMO desde su capilla de la Soledad a la iglesia Parroquial.

Preside D. Pedro Tardón Muñoz.

Sábado 7

11.0 PARQUE DE LOS RIEGOS. ORFEÓN CONDAL.

Fiesta Tradicional Astuariana. Reparto del bollu y vino a los socios desde las 11:00h hasta las 19:00 h.



Lunes 9

16.00h.CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ ISIDORO GARCIA NICIEZA “GÜELITO”.

III Torneo Alevín “ECCE-HOMO”.



Viernes 13

21:30 h. JARDINES DEL AYUNTAMIENTO.

Pregón de las fiestas

Pregonero D. Luis Rodríguez Jiménez

Coronación de las REINAS del Ecce- homo 2018

Banda de Gaites de Noreña

(En caso de lluvia se trasladara al salón de actos de la Casa de Cultura “Severo Ochoa” C/ La Libertad)

COLOCACION DEL PAÑUELO DE LAS FIESTAS AL GOCHU por el pregonero D. Luis Rodríguez Jiménez.



23:00 h. PLAZA DE LA CRUZ

Memorial “Chema Fombona”.

Actuaciones de:

Vaudí y Nuevecondiez.



Sábado 14

PARQUE DE LOS RIEGOS

9:00 h. XXVII Concentración de bicis de montaña Noreña

Inscripción de adultos: 8:00h.

Inscripción de menores: 10:00 h.

Organiza: Ayto Noreña. Colabora: Club BTT Noreña

10:00 h. DIANA FLOREADA y ALBORADA de MORTEROS

10:00 h. CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ ISIDORO GARCIA NICIEZA “GÜELITO”.

Encuentro de fútbol Cadete:

CONDAL CADETE- SAN ESTEBAN



12:15 h. CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ ISIDORO GARCIA NICIEZA “GÜELITO”.

Encuentro de fútbol Juvenil:

CONDAL – LANGREO EULALIA

12:00 h. BOLERA MUNICIPAL

Final V Memorial José Manuel Argüelles Rodríguez “Basora” y XII Memorial Juan Ignacio González Sánchez.

14:00 h. JARDINES DEL AYUNTAMIENTO

Degustación gratuita de Gochu

Amenizada por MÚSICA DEL PAÍS.

(En caso de lluvia se traslada a la Sala Polivalente “La Plaza”. c/ Ramona Rguez Bustelo)



16.00 h. PISTA DE SKATE. II GOCHU SKATE CONTEST

16:00 a 18:00 – Campeonato sub16 y femenino

18:00 a 20:30 – Campeonato adultos.

20:30 a 21:00 – Best Trick o mejor truco.

22:00 a 24:00 – Conciertos.

Organiza: Ayuntamiento de Noreña Coordina: Household SkateBoards



18:00 h. CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ ISIDORO GARCIA NICIEZA “GÜELITO”.

Encuentro de fútbol de Categoría Infantil: CONDAL A- AT. SIERO



19.00 h. PASACALLES, ÉPOCA años 20 a cargo de la compañía TIRITIRANTES, (BURGOS) “RetratArte”. Actuación para todos los públicos.

Salida: Plaza de la Cruz. Recorrido: c/ Pedro Alonso, Plza. Nozaleda, c/ Javier Lauzurica, Avda. Flórez Estrada, Plza. de la Cruz.





21:00 h. Actuación de los alumnos de la Academia de Baile Swing en la Plaza de la Cruz.

Organiza: Academia de Baile Swing.Colabora: SONOFE

22:30 h. PRIMERA GRAN VERBENA

Orquesta LA ÓRBITA (LÉÓN) en la calle Fray Ramón.

Orquesta MANDRAGORA (MADRID) en las proximidades del apeadero.



Domingo 15

10:00 h.DIANA FLOREADA Y ALBORADA de MORTEROS

11:30 h. La Banda de Gaites de Noreña acompañará a las Autoridades desde el Ayuntamiento a la Iglesia Parroquial Santa María de Noreña.

12:00 h. Solemne Eucaristía en la Iglesia Parroquial, seguida de la tradicional PROCESIÓN DEL ECCE-HOMO hasta su Capilla de La Soledad.

17:45 h. CAMPO DE FÚTBOL ALEJANDRO ORTEA.

Encuentro de fútbol Tercera División: CONDAL- LLANES.



19:00 h. Atmosfera mágica en una caravana, “LA PETITE CARAVANE”.

Actuación para todos los públicos. Plaza de la Cruz.

Socios: Pase gratuito (imprescindible presentar carnet de socio: personal e intransferible)

No Socios: 1,00€





21:00 h.SEGUNDA GRAN VERBENA

Orquesta WAYKAS FAMILY (ASTURIAS) en las proximidades del Apeadero.

Lunes 16

10:30 h. DIANA FLOREADA Y ALBORADA de MORTEROS

11:30 h. Celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Soledad por los fallecidos durante el año.

13:30 h. QUIOSCO DE LA MÚSICA

Concierto BANDA DE MÚSICA “CONDADO DE NOREÑA”

14:30 h. PARQUE DE LOS RIEGOS

Comida campestre y reparto del bollu y vino a los socios desde las 14:30h hasta las 20:00 h.

Amenizada por LOS GASCONES.



17:00 h. PARQUE DE LOS RIEGOS

Animación Infantil: Juegos tradicionales y de cooperación. A cargo de 3 colores.

19.00 hPARQUE DE LOS RIEGOS

“VUELO CAUTIVO”.

Socios: Pase gratuito (Imprescindible presentar carnet de socio, personal e intransferible)

No Socios: 1,00€

(Sí las condiciones meteorológicas lo permiten)

21:00 h. PLAZA DE LA CRUZ

Actuación del grupo musical “ACUARELA”, versiones de ayer y hoy.



Martes 17

17:30 h. PLAZA DE LA CRUZ. DÍA DEL Niñ@

Animación infantil: Zascandileando de 3 colores.

Gran chocalatada a cargo del Hogar del Pensionista.

Organiza: SONOFE

(En caso de lluvia se traslada a la Sala Polivalente “La Plaza”. c/ Ramona Rodríguez Bustelo)

21.30 H. SALA POLIVALENTE “LA PLAZA”

TEATRO ECCE- HOMO 2019

“Escapada Rural” Grupo de teatro CARBAYIN

Colabora Concejalía de Cultura del Ayto. de Noreña

Entrada: Socios 2€, No socios 4 €



MIERCOLES 18

21.30 H. SALA POLIVALENTE “LA PLAZA”

TEATRO ECCE- HOMO 2019

“La Comedia de Miles Glorosiosus” Grupo de teatro KUMEN

Colabora Concejalía de Cultura del Ayto. de Noreña

Entrada: Socios 2 €, No socios 4 €



JUEVES 19

21.30 H. SALA POLIVALENTE “LA PLAZA”

TEATRO ECCE- HOMO 2019

“Cómo dos gotas de agua” Grupo de teatro PADRE COLL

Colabora Concejalía de Cultura del Ayto. de Noreña

Entrada: Socios gratis, No socios 4 €



VIERNES 20

21.30 H. SALA POLIVALENTE “LA PLAZA”

TEATRO ECCE- HOMO 2018

“Mucho ruido por unas nueces” Grupo de teatro El HORREO

Colabora Concejalía de Cultura del Ayto. de Noreña

Entrada: Socios 2 €, No socios 4 €



SABADO 21

11:00 H. CALLE FRAY RAMÓN “LA PLAYINA”

VI CONCENTRACION DE CORREDORES DE MONTAÑA DE NOREÑA

Organiza: Ayuntamiento de Noreña Colabora: Torbolín Deportes de Aventura

Toda información en: http://boomerangeventos.es

17:30 h. DESFILE FOLCLÓRICO por las calles de la Villa.

(Recorrido: c/ La Nozalera, c/ Nueva, Avda. Flórez Estrada, c/ Regino Escalera, Plza. de la Cruz, Plza. de la Constitución, c/ Doctor Cuesta Olay, c/ Fray Ramón c/ Regino Escalera y Plza. de la Cruz)

Tras el Desfile en Plaza de la Cruz actuación de Grupos Folclóricos

22.30 . BAILE DEL CALDO



DJ GREEN EVENTOS, con la actuación FRAN CASERO en Plaza de la Cruz.

Grupo CAYENNA (ASTURIAS) en calle Fray Ramón.

A las dos de la madrugada se repartirá el tradicional Caldo de gallina a los presentes.

En caso de necesidad, la Sociedad Noreñense de festejos, se reserva el derecho de alterar horarios, así como modificar actuaciones, para el mejor desarrollo de las Fiestas.





X CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE “MEMORIAL CORSINO SUÁREZ”



Exposición de obras seleccionadas: 9 al 13 de septiembre.

Lugar: Sala de exposiciones Municipal “Antonio Mingote”.

Entrega de premio: 13 de septiembre a las 20.00h en Sala de Exposiciones Municipal “Antonio Mingote”

Organiza: Asociación Cultural Contigo Noreña.

Colabora: Ayuntamiento de Noreña.