Espectáculos

Luis Piedrahita en Gijón Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdala, un espectáculo de Luis Piedrahita en Gijón

El Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón acoge Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Un espectáculo de Luis Piedrahita.



¿Es usted de esos que leen la reseña de un espectáculo antes de ir a verlo? Ahora no diga que no, porque le hemos pillado infraganti. Pues está usted de enhorabuena. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas es un show de Luis Piedrahita pensado para gente como usted. Gente exigente, aseada y con sentido del humor.

Somos tan modestos que preferimos hablar bien de usted antes que de nuestro show. Aun así, no queremos ocultar que de este espectáculo se ha dicho que es una de las obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que sí queremos ocultar es que fue el propio Piedrahita el que lo ha dicho.