Conciertos

Lee Bains & The Glory Fires en Avilés El rock sureño de Lee Bains & The Glory Fires en la Factoría Cultural en Avilés

El segundo ciclo de conciertos de Factoría Sound 2019 supera su ecuador. La banda estadounidense Lee Bains & The Glory Fires será la tercera que se suba al escenario de la Factoría Cultural, con su rock sureño de marcado carácter punk y reivindicativo, en un recital que tendrá lugar el viernes 17 de mayo a las 21 horas.



Se pueden adquirir las entradas para el concierto, con un precio de 10 euros en venta anticipada, y de 12 el día del concierto, en las taquillas de la Casa de Cultura, y de forma telemática en la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes.



El concierto de Avilés forma parte de su gira por España, con actuaciones en Madrid, Zaragoza y San Sebastían



Lee Bains & The Glory Fires son de Birmingham, Alabama. Estandarte del rock que se hace en el sur de Estados Unidos, con un buen número de incondicionales seguidores por todo el mundo, y también en España y que, de la mano de la concejalía de Cultura, que organiza el Factoría Sound, encontrarán en Avilés una vez más un punto de encuentro.

Rock en un estilo libre de ataduras que se ha venido en llamar Country Punk, con claras influencias del soul, rythm and blues, power pop y hasta gospel, que transitan con soltura por sus canciones. Una banda muy identificada con su tierra, comprometida con sus gentes, que refleja en sus letras y combate las tensiones raciales, la homofobia, la desindustrialización, el paro, o el inmovilismo de una sociedad reacia a los cambios.



Lee Bains III lidera la banda y pone voz. Junto a él, Eric Wallace a la guitarra, y los hermanos Adam y Blake Williamson al bajo y a la batería, respectivamente. En 2014, su disco "Dereconstructed" los lanzó al primer plano de la música de su país, y también dieron el salto internacional, con su primera visita a España, que han repetido. Tras este trabajo llegarían "Youth detention" y su última propuesta "Live at the Nick", recoge dos noches de concierto en su Birmingham natal.



Lee Bains & The Glory Fires derrochan energía en directo, la fuerza de sus letras y el contundente sonido, mantienen en todo lo alto unos conciertos que no defraudan. "Es el sonido de mi tierra", resalta el propio Bains. Los de Alabama llegan a Avilés tras pasar por Madrid y Zaragoza.