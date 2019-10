Conferencias

Jornadas 'Asturias diseña' en Gijón, Avilés y Oviedo Las figuras más relevantes del diseño en Asturias se dan cita hasta el 10 de octubre en el Principado

Oviedo Lugar. Asturias

Fecha. Desde el 1 de octubre de 2019

al 10 de octubre de 2019

Hora.



Hasta el día 10 de octubre se celebrarán las jornadas 'Asturias diseña' en Gijón, Oviedo y Avilés. En ellas se congregarán figuras relevantes del diseño.



Gijón, 1 de octubre.



Antigua Escuela de Comercio



12:00 h. | Inauguración de la Semana del Diseño.

Presentación Institucional.



Charla, mesa redonda_ Diseño y administración

pública. Gestión del diseño.



Nacho Padilla. Ex-Director Creativo en Ayuntamiento de Madrid. Madrid.



Teresa Jular. Presidenta de READ, Red Española de Asociaciones de Diseño.



Pablo Llanos. Presidente de AGA (Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias).



Eva Pando. Directora General del IDEPA, Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.



Inauguración de la exposición_ Tolerancia de Mirko Ilić.



Gijón, 2 de octubre



Antigua Escuela de Comercio



c/ Francisco Tomás y Valiente (detrás de CCAI)



19:00 h. | Charla, mesa redonda_ Diseño, moda y artesanía



Pedro Mansilla. Sociólogo especializado en análisis de moda, crítico de moda, periodista de moda, profesor en CSDMM. Madrid.



Idoia Cuesta. Creadora gallega, experimentadora en arte textil y colaboradora de marcas como Loewe y Carolina Herrera entre otras.



Avilés, 3 de octubre



Centro de Servicios Universitarios



C/ La Ferrería 7 – 9



11:00 h. | Inauguración de la exposición_ Illustraciencia 6.

Ilustración científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.



Centro Niemeyer



12:00 h. | Charla, mesa redonda_ “Cuerpo y mente de la Edad de Piedra a la era tecnológica: ¿Qué es el diseño sostenible en el espacio de trabajo digitalizado?”



Burkhard Remmers. Jefe de Comunicaciones Internacionales de la fábrica alemana de mobiliario de oficina Wilkhahn.



13:00 h. sala 1 del Edificio Polivalente | “Showroom de mobiliario Wilkhahn”



Gijón, 3 de octubre



Antigua Escuela de Comercio



C/ Francisco Tomás y Valiente



19:00 h. | Charla_ Visualize para profesionales del diseño

Renderizado fotorrealístico para producto, gráfico, interiores…



Avilés, 4 de octubre



Esapa Escuela Superior de Arte de Asturias



Plaza de Camposagrado, s/n



11:30 h. Workshop SolidWorks Visualize. Software CAD para renderizado fotorrealístico.



Taller Visualize impartido por profesionales de Cimworks. Inscripciones



Gijón, 4 de octubre



Antigua Escuela de Comercio



C/. Francisco Tomás y Valiente (detras del CCAI)



18:00 h. | Mesa redonda_ Valencia Capital Mundial del Diseño 2022.



Oviedo, 5 de octubre



Escuela de Arte de Oviedo



Av. Julián Clavería, 12



10:00 h. | Charla Asesoramiento Legal y Tributario.



Oviedo, 8 de octubre



Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Calatrava)



C/. Arturo Álvarez Buylla, s/n



12.30 h | Mesa redonda_ Diseñando un Videojuego.



Luis Delgado. Miembro de la junta Directiva de UNEVA y Director de Liquid Games.



Noel Llopis (Snappy Touch). Es el responsable del diseño de Videojuegos con títulos como “Amazing Alex”, “Flower Garden” o “Subterfuge”. Actualmente diseña videojuegos desde Luanco.



Eduardo Alonso (Grit Maniacs). Diseñador de juegos y director del estudio GRIT MANIACS. Destaca su actual proyecto de rediseño de videojuegos arcade de los 80s y 90s para móvil.



Alejandro González. CEO y Game Designer en Milkstone Studios, una de las principales compañías nacionales en el desarrollo de videojuegos con más de una veintena de productos publicados en los últimos 5 años que superan el millón de descargas. Destacan títulos como “Ziggurat” y su reciente éxito de ventas, “Farm Together”.



Marta C. Dehesa. Abogada, experta en derecho de autor y asesoramiento socio-laboral y fiscal de crea vos gráficos. Directora de Mazoka, Mercado de Dibujo e Ilustración de Vitoria-Gasteiz.



12:00 h. | Mesa redonda_ El ilustrador profesional ahora.



Juan Díaz-Faes. Uno de los ilustradores más creativos del panorama nacional. Forma parte del colectivo Ultrarradio. Trabaja mensualmente en MUWOM y en revistas como Yorokobu y Ling.



Sonia Pulido. Ilustradora y dibujante barcelonesa. Trabaja para diarios y revistas como: The New Yorker, The New York Times, El País Semanal, The Boston Globe, The Wall Street Journal, La Vanguardia, Variety… Realiza portadas y álbumes para adultos para editoriales como Ed. Harper Collins, Ed. Ramdom

House Mondadori, Ed. Lumen, Ed. Blackie Books, entre otras.



Raúl Allén. Ilustrador de amplia trayectoria nominado a múltiples premios Harvey, colabora con editoriales como Marvel, DC y Valiant Comics. Ha trabajado también para Playboy, RollingStone, Billboard, The New York Times, Washington Post, etc.



13:45 h. | Inauguración de la exposición_ Ilustradores Profesionales Asturianos.



Gijón, 7 de octubre



Centro Municipal Integrado de El Llano



C/. Río de Oro, 37



10:30 h. | Masterclass_showcooking



Ricardo Señorán. Chef y propietario de Farragua Restaurante.



18:00 h. | Charla, mesa redonda_ Diseño en la gastronomía: usuarios, cultura y tendencias.



José Antonio Campoviejo. Chef referente en la cocina asturiana creativa en el restaurante El Corral del Indianu.



Carmen Ordiz. Consultora de comunicación gastronómica. Blogger y youtuber.



Rosa Sánchez Sevilla. Diseñadora de interiores, decana del CODID-RM, Colegio Oficial de Diseñadores de Interior / Decoradores de la región de Murcia.



Ricardo Señorán. Chef y propietario de Farragua Restaurante.



Niall Walsh. Socio en Cocina Futuro, medio de comunicación que refleja el día a día de la gastronomía nacional e internacional. Socio fundador en La Granja de CF desde.



Modera: Raquel Mendaña. Experta en comunicación gastronómica.



Oviedo, 9 de octubre



Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Calatrava)



C/. Arturo Álvarez Buylla, s/n



18:00 h. | El impacto del diseño estratégico



Fredi Vallina. Diseñador estratégico en Designit. Casín llegado al mundo del diseño a través de la fascinación por las formas de los coches. Habiendo trabajado en muchas facetas del mismo desde hace unos años, atraído por las enormes posibilidades del diseño como disciplina para la resolución de problemas y generación de valor, colabora con empresas terciarias de sectores tradicionales (banca, seguros, telecos…) en el diseño de nuevos negocios y servicios.



Nacho Gil. A lo largo de 20 años ha liderado equipos y proyectos en empresas como: Soluziona, Arthur Andersen, idealista, The Cocktail, Fjord, Tuen , Barrabés, Finect y actualmente es senior product designer en Ontruck. Su carrera ha evolucionado desde el diseño de interacción e interfaces hacia el diseño de servicios y procesos, para clientes cómo: Atresmedia, BBVA, Banco Santander, Bankia, Ayto. de Madrid, Telefónica, Informa D&B, Reale Seguros, ICEX o Endesa, entre otros.



Oviedo, 10 octubre



Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe.



Plaza del Fresno, s/n



18:00 h. | Charla Revista Experimenta_ Cómo traer al siglo XXI una publicación con 30 años de historia sin perder su esencia.



Marcelo Daniel Ghio. Director de estrategia de la revista Experimenta.



Clausura de las Jornadas ASTURIAS DISEÑA y presentación oficial de los Premios ASTURIAS DISEÑA 2019.



Estos premios se celebran con el objetivo de reconocer la excelencia de los estudios y profesionales de las diferentes disciplinas del diseño en los últimos dos años en Asturias.



También serán premiados los mejores trabajos de Grado y Fin de Estudios de las diferentes escuelas oficiales de Diseño en Asturias.