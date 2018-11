Festivales

El FICX abre las salas de cine a 180 películas, 30 de ellas estrenos El Festival Internacional de Cine de Gijón se celebra en la ciudad entre el 16 y el 24 de noviembre en su 56 edición

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) llega a su 56 edición con un programa integrado por 180 películas que se proyectan entre el 16 y el 24 de noviembre. De todas ellas, uno total de 30 filmes son estrenos mundiales, lo que supone un 15 por ciento más que la pasada edición. Además, tres tendrán su première internacional y dos serán estreno europeo. En este sentido, dentro del programa de este año cabe destacar cineastas como Yorgos Lanthimos, Malgorzata Szumowska, Hong Sang-soo, Marie Losier, Radu Muntean, Andrew Bujalski, Claire Simon, Paul Dano, Radu June, Dominga Sotomayor, Abbas Fahdel o Guillaume Nicloux, quienes han elegido Gijón para dar a conocer sus trabajos.



'La Favorita', de Yorgos Lanthimos, es el filme elegido para abrir el certamen gijonés, mientras que el festival lo clausurará uno de los largometrajes ganadores. Entre las novedades anunciadas para esta ocasión, la presentadora Arantxa Nieto y el actor Santiago Alverú serán los encargados de la gala inaugural que tiene lugar en el teatro Jovellanos. Un acto en el que se hará entrega del Premio de Honor a los directores Tizza Covi y Rainer Frimmel, así como el Premio de Cinematografía Nacho Martínez al actor Juan Diego.



Además, más del 90 por ciento de las películas programadas son estrenos en España (+5 % respecto a 2017) y ha incidido en que de nuevo el porcentaje de mujeres directoras roza el 40 por ciento (38 %).



En cuanto a la Sección Oficial, competirán un total de 17 títulos, entre los que están: 'La Favorita', de Yorgos Lanthimos; 'Alice T. (Radu Muntean); 'Cantares de una revolución' (Ramón Lluís Bande); 'Hotel by the River' (Hong Sang-soo); 'I do not care if we go down in history as Barbarians' (Radu June); 'La prière' (Cédric Kahn); 'Les confins du monde' (Guillaume Nicloux); 'Madeline's Madeline' (Josephine Decker); 'Mug' ( Malgorzata Szumowska).



También participarán en esta sección: 'One Day' (Zsófia Szilágyi); 'Support the Girls (Andrew Bujalski); 'Tarde para morir joven' (Dominga Sotomayor); 'La profesora de parvulario (Sara Colangelo); 'The Load' (Ognjen Glavonic); 'Wildlife' (Paul Dano); 'Yara ( Abbas Fahdel); y 'Zaniki' (Gabriel Velázquez). Fuera de concurso en la Sección Oficial se proyectará 'Grass', de Hong Sang-soo, y 'Train de vies ou les voyages d'Angèlique', del cineasta francés Paul Vecchiali.



Por otro lado destaca la importante representación del cine español en esta edición dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes, con cuatro propuestas: 'Words, Planets', de Laida Lertxundi; 'La Casa de Julio Iglesias', de Natalia Martín; 'Cendra', de Tariq Porter Astorga; y 'Khuruf (Cordero)', de Kepa Sojo.



El jurado internacional estará formado por la cineasta Carolina Deraus; la programadora Susana Santos; el productor Felipe Lage; la actriz Nuria Prim; y el director artístico del Festival de Buenos Aires, Javier Porta Fouz. En cuanto al Jurado Internacional de Cortometrajes, forman parte de él Jukka-Pekka Laakso; Carla Andrade y Vanesa Fernández Guerra, mientras que Alfonso S. Suárez, Carlota Moseguí y Luis Miranda formarán al del Jurado de Cine español. Por otro lado, el Premio CIMA a la Mejor Película realizada por una mujer, corresponde a Marina Carballal, Carmen Menéndez y Pilar Aguilar la elección de la ganadora.



En cuanto a las salas de proyección, esta edición se contará con nueva sede para el FICX en la antigua Escuela de Comercio, mientras que se mantiene en el Teatro Jovellanos la exhibición de las películas principales. Por el FICX, además, pasarán personalidades del cine español como Juan Diego, la actriz Lola Dueñas, la productora Esther García, las directoras Isabel Coixet y Virginia García del Pino o los cineastas José Luis Cuerda y Javier Rebollo.