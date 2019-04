Varios

Nominada a mejor película en habla no inglesa en los Oscar 2019 Dirigida por Nadine Labaki.

Un niño de 12 años, Zain, declara ante el juez en un tribunal. Ha demandado a sus padres.



Premios:



2019: Premios Óscar: Nominada a mejor película en habla no inglesa.

2018: Premios Óscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.

2018: Festival de Cannes: Premio del Jurado, Sección oficial a concurso.

2018: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.

2018: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa.

2018: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.

2018: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor película extranjera.

2018: British Independent Film Awards: Nominada a Mejor película internacional.

2018: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera.

2018: Premio al mejor director en los Asian Pacific Awards.

2018: Mejor Película en el Festival de Cine de Melbourne.

2018: Premio del público en el festival de cine de Rotterdam.