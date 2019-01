Conciertos

El Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón acoge a Antonio Orozco con su trabajo Único El Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón acoge a Antonio Orozco con su trabajo Único

Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, UNICO eres tú, UNICO no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida.