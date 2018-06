Gastronomía

Jornadas Gastronómicas de los arbeyos con jamón 9 y 10 DE JUNIO. El concejo de Belmonte de Miranda acoge una nueva edición de sus jornadas dedicadas a ensalzar las virtudes culinarias de los arbeyos con jamón

Convertidas ya en una cita obligatoria dentro del calendario gastronómico regional, Belmonte de Miranda acoge este fin de semana una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de los Arbeyos con Jamón , uno de los eventos gastronómicos más longevos de esta comunidad asturiana, en donde llevan más de treinta ediciones celebradas.



Durante el sábado y el domingo los ocho establecimientos participantes en la presente edición ofrecerán un menú compuesto por arbeyos con jamón, cabrito con patatines, postres caseros, pan de escanda y vino al precio de 20€.



Y es que, famoso por su rica y variada huerta, Belmonte es un auténtico paraíso para los buenos paladares, pues junto a su rica y variada huerta destacan también sus excelentes carnes. Materias primas que hacen que el concejo pueda presumir de contar con una magnífica cocina tradicional que ahora puede disfrutarse en unas jornadas cuyos menús están elaborados con arbeyos de la zona y con cabritín también criado en tierras del concejo.



Los arbeyos tiernos de la ría de Miranda constituyen un delicioso manjar que los restauradores de la zona conocen muy bien y saben sacarles el jugo que se merece la ocasión. La vega creada por los ríos Pigüeña y Narcea, en su tramo belmontino, es lo que se conoce en la comarca como la ría Miranda, dedicada tradicionalmente a la agricultura y que ofrece una gran cantidad y calidad de cultivos (guisantes, fabas, patatas, vainillas y maíz).



Belmonte de Miranda te ofrece la oportunidad de disfrutar de un magnífico fin de semana de naturaleza y gastronomía en uno de los municipios más bellos de la zona central y occidental de Asturias.



Escápate a Belmonte de Miranda

Situado a caballo entre la zona Central y Occidental de Asturias, el municipio de Belmonte de Miranda esconde una gran riqueza natural y cultural. Perteneciente a los concejos del Camín Real de la Mesa, en Belmonte se puede disfrutar de un patrimonio natural realmente privilegiado, con paisajes de ribera donde se combinan las fértiles vegas creadas por los ríos Narcea y Pigüeña, con frondosos bosques de ribera.



Las praderas y brañas en los pastos altos, constituyen parajes realmente apacibles y no lo son menos las cumbres del concejo con picos emblemáticos como L’Urru, Couríu, Cervera o Picu La Berza, con excelentes vistas sobre gran parte del territorio astur. Por ello no es de extrañar que cuente con numerosas rutas de montaña y senderismo de distinto nivel de dificultad que les acercarán a bosques, miradores, pueblos, iglesias, áreas recreativas, casonas solariegas, brañas, huellas arqueológicas y mucho más.



Dentro de este entorno privilegiado vive una de las especies más protegidas, el lobo ibérico, emblema del concejo por excelencia. En este sentido, uno de los puntos que más interés suscitan dentro del concejo para los turistas es La Casa del Lobo, un centro de interpretación que pone en valor una de las especies más emblemáticas de Asturias, el lobo ibérico, desde una perspectiva naturalista y dando importancia a la educación ambiental y la protección de la biodiversidad.



La visita al centro puede completarse con un paseo comentado de un kilómetro aproximadamente hasta el cercado donde habitan tres ejemplares de lobo ibérico.

Como cualquier concejo asturiano la gastronomía ocupa un lugar privilegiado, contando con una variada oferta hostelera por todo el concejo y en donde disfrutar además, de las diversas jornadas gastronómicas celebradas a lo largo del año, cómo las citadas de los Arbeyos, las Jornadas Gastronómicas del Pote de Berzas y Carne Roxa o el tradicional Festival de la Huerta y del pan de Escanda.



En el capítulo festivo, la villa de Belmonte celebra la fiesta de San Antonio, o el día de la Gira, el último domingo de agosto, aunque no es esta, ni mucho menos, la única fiesta del concejo, en dónde son también famosas las de San Isidro, el pasado 15 de mayo, además de eventos como su Alzada Vaqueira o el Concurso- Exposición Regional de ganado vacuno “Asturiana de los Valles” y el Concurso- Exposición del Caballo.



Establecimientos participantes

- La Llonga. San Bartolomé. Teléfono 985762242

- Ruta del Oro: Llaureiru / Loredo. Teléfono 686314120

- Casa Tocho/ La Ponte Samartín. Teléfono 985762185

- El Almacén/ La Ponte Samartín. Teléfono 985762555

- La Casona de Rey/ Albariza. Teléfono 985762022

- Gran Hotel Cela/. Belmonte. Teléfono 985762493

- La Fuyeca/. Belmonte. Teléfono 985762338

-La Calzada Romana/ Belmonte